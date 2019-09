De Hamse veldritploeg Pauwels Sauzen-Bingoal van Jurgen Mettepenningen is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Eli Iserbyt was na de cross in het Amerikaanse Iowa nu ook de beste in Waterloo. Iserbyt maakte er een beklijvend duel van met Toon Aerts, maar pakt dus twee op twee in de Wereldbeker.