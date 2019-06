Brent Van Moer debuteert eind deze week als prof bij Lotto-Soudal

Wielerploeg Lotto-Soudal heeft de 21-jarige Brent Van Moer een maand vroeger dan gepland prof gemaakt. De Belgische tijdritkampioen bij de beloften tekende een contract van 2 jaar en debuteert vrijdag in de Hammer Series Limburg. De Beverenaar doet volgende week ook mee in de Baloise Belgium Tour. Van Moer maakt dus de overstap van het beloftenteam van Lotto-Soudal naar het WorldTour-team. De nummer 2 van het WK tijdrijden bij de beloften in Innsbruck reed vorig jaar ook naar de tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad, waar hij als junior al eens won. In de belofteversie van Parijs-Roubaix eindigde hij vorig jaar en dit jaar, zesde.