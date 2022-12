Een woning in het Dekkersveld in Heldergem, deelgemeente van Haaltert, is in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig in vlammen opgegaan. Een 86-jarige bewoner kon het pand nog tijdig verlaten en werd opgevangen bij zijn zoon, die naast hem woont. Het was rond 1.30 uur afgelopen nacht dat de zoon de brandweer verwittigde nadat zijn vader kwam melden dat zijn pand in lichterlaaie stond. De brand is waarschijnlijk ontstaan aan de schouw, waar eerder die avond ook al een probleem werd opgemerkt door de bewoner. Rond 23.30 uur kwam er rook binnen in de woning, maar die trok vrij snel weer weg en dus dacht de man dat het gevaar geweken was. Ruim een uur later werd hij dan gewekt door de hevige vlammen en de rook, maar het slachtoffer bleef gelukkig ongedeerd.