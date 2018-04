Nieuws Brandweerwagenmuseum krijgt bezoek van urban explorers: "Wij zijn geen autokerkhof"

embed

De Aalsterse vzw Privat Fire Brigade heeft klacht ingediend tegen enkele ‘urban explorers’. Urban Explorers zijn mensen die voor het avontuur binnendringen in bijvoorbeeld verlaten gebouwen of niet openbaar toegankelijke locaties en er dan filmpjes van maken. Enkele van deze explorers braken binnen in een loods van de vzw in Zelzate waar heel wat oude brandweerwagens opgeslagen staan.