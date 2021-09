Brandweerpost Lokeren overhandigt cheque van 14.916,0 euro aan schooltje in Chaudfontaine

Het heeft even geduurd, maar vanmiddag is dan uiteindelijk toch de eerste steen gelegd van het project Hof van Saeys in Dendermonde. De nieuwe woonblokken komen aan de Oude Vest, op de plaats waar tot voor kort de Abdijschool stond. Het Hof van Saeys is het eerste project in een hele reeks. Het uitzicht van de winkelstraat zal de komende jaren drastisch veranderen. Tegen 2023 moet het klaar zijn. Dertig procent van de appartementen is al verkocht.