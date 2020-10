Nieuws Brandweermannen en bewoner gewond bij uitslaande brand in Aalst

In Aalst werden de bewoners in de buurt van de Langestraat gisteravond opgeschrikt door een reeks zware ontploffingen. Toen de brandweer rond negen uur aankwam, stond het pand al in lichterlaaie. De brand zou ontstaan zijn in de garage, waar de bewoners aan bromfietsen werkten. Of er een oorzakelijk verband is, is nog niet bekend. Het duurde tot middernacht vooraleer de brandweer het vuur volledig onder controle kreeg. Twee brandweermannen raakten tijdens het blussen gewond en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis, net als een van de bewoners.