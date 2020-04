Ambulancier herstelt van coronavirus, zijn collega's laten zijn ontslag niet zomaar voorbijgaan

Op dit moment vergadert de nationale veiligheidsraad over de corona-maatregelen die gelden in ons land. Straks zouden we moeten weten of die regels binnenkort versoepeld worden of niet. Zo valt er straks wellicht een beslissing over welke niet-essentiële bedrijven er weer kunnen opstarten. Hetzelfde geldt voor de winkels en het onderwijs. Eerder deze week werd het advies bekend gemaakt om de scholen gedeeltelijk weer op te starten vanaf 15 mei. Maar dat moet de veiligheidsraad nog bekrachtigen. En wat met de horeca en sociaal contact? Om cafés en restaurants te openen zal het nog te vroeg zijn. En iedereen is natuurlijk benieuwd naar welke nieuwe bezoekregels er binnenkort gaan gelden. Op dit moment is er nog geen witte rook in Brussel. In het TV Oost Nieuws van zondag komen we uiteraard uitgebreid terug op alles wat er beslist is.