Brandweerman doet origineel huwelijksaanzoek in Lokeren, vriendin zegt 'ja'

Wie wel houdt van een beetje romantiek die moest vrijdagavond aan de Nieuwe Heerweg in Lokeren zijn. Wat aanvankelijk leek op een doordeweekse brandweeroefening, bleek in de praktijk een grote verrassing te zijn voor de vriendin van een van de brandweermannen. Terwijl zij even mee de lucht in mocht met de ladderwagen, ontrolden de brandweerlui een groot spandoek met de tekst: Ine, wil je met me trouwen? Een keer terug met beide voeten op de grond deed haar vriend en brandweerman een heuse knieval, om zijn vriendin dan ook effectief ten huwelijk te vragen. En toen ze daarop 'ja' antwoordde, kon het plezier van de vele getuigen niet meer op. Onder begeleiding van de sirenes kreeg het kersverse verloofde koppel een luid applaus.