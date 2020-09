Brandweerkorpsen hebben handen vol door storm Odette en hevige regenval

Lokeren is één van de steden in onze regio die op vlak van armoedecijfers echt wel slecht scoort. Van de 42.000 inwoners leven er maar liefst 6.500 onder of net boven de armoedegrens. Armoedeorganisaties die actief zijn in de Durmestad schrikken daar niet van. Ze zagen de afgelopen maanden de vraag om hulp alleen maar groeien. Ze vinden het vreemd dat er tijdens deze coronacrisis wel draconische maatregelen genomen kunnen worden. Maar dat er tegen armoede al heel lang weinig tot niets gedaan wordt.