Brandweer Sint-Niklaas vangt ontsnapte bok in de stad

Na Puyenbroeck, Het Leen en Den Blakken deze week gaan vanaf volgende week maandag ook zo goed als alle andere Oost-Vlaamse provinciale domeinen opnieuw open. In onze streek zijn dat de Gavers in Geraardsbergen, De Ster in Sint-Niklaas en de Nieuwdonk in Berlare. Sinds gisteren is het grootste Oost-Vlaamse provinciale domein, Puyenbroeck in Wachtebeke, al open. En dat verliep tot nu toe heel vlot, zegt het provinciebestuur. Daarom wil het nu ook de andere domeinen openstellen. Elk domein heeft zijn werking zodanig georganiseerd dat mensen uit de buurt opnieuw kunnen komen wandelen en joggen. Op bepaalde plaatsen is het ook toegelaten om te fietsen. Op de websites van de verschillende domeinen vindt u een overzicht van alle maatregelen per domein. Vooraleer u van plan bent om te gaan, dan kan u die beter even nalezen.