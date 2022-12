Brandweer roept op om uw schoorsteen te laten kuisen, want aantal schouwbranden neemt weer toe: "Ik vind soms de gekste dingen in een schouw"

Al zeker de komende vijf jaar zal de stad Dendermonde twee gevangenissen op haar grondgebied hebben. Want de oude gevangenis, die blijft voorlopig open. En dat in afwachting van een forensisch psychiatrisch centrum in Aalst. Het gebouw in de Sint-Jacobsstraat dateert van 1863, en is tot op de draad versleten. Op die locatie zullen de eerste jaren nog zo'n 100 gedetineerden blijven zitten, tot de capaciteitsproblemen in de andere gevangenissen zijn opgelost. Voor alle duidelijkheid: de oude gevangenis zal geen bijhuis van de nieuwe gevangenis worden. Het wordt een apart detentiehuis met een eigen directie, een eigen regime en eigen personeel. Wat er na die vijf jaar met het gebouw gebeurt, is nog onduidelijk. Over de herbestemming van het geklasseerde gebouw is nog geen beslissing genomen.