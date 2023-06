Brandweer redt twee mannen uit brandende flat in Sint-Niklaas

Het Vitaz in Sint-Niklaas en het AZ Sint-Blasius in Dendermonde gaan in de toekomst nog nauwer samenwerken. De Vlaamse Overheid keurde het zorgstrategisch plan van beide ziekenhuizen goed. Da's een plan waarin staat hoe ze de zorg de komende jaren willen organiseren en in welke zaken er wordt geïnvesteerd. Van een fusie is geen sprake, beide ziekenhuizen zullen apart blijven bestaan.