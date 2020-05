Brandweer moet vrouw bevrijden uit gekantelde auto in Aaigem

Het verkeer op de E17 van Antwerpen naar Gent heeft voor de derde ochtend op rij zware hinder ondervonden door ongevallen met vrachtwagens. In de vroege ochtend deed zich een zwaar ongeval voor ter hoogte van de werken in Gentbrugge. Een vrachtwagen geladen met koeien knalde er op de werfsignalisatie en kantelde. Enkele dieren overleefden het niet. Het overladen van die dieren en het takelen nam uren in beslag en de snelweg was geruime tijd afgesloten. In de staart van de file die daardoor ontstond deed zich omstreeks 7u een tweede ongeval voor. Een Nederlandse truck reed er in op zijn Letse voorligger. Beide bestuurders raakten gewond, de brandweer moest ter plaatse komen om een van hen uit zijn beschadigde stuurcabine te bevrijden. Het ongeval veroorzaakte in volle ochtendspits bijkomende verkeershinder met een file tot op het grondgebied Lokeren als gevolg. Het is opvallend dat het al voor de derde ochtend op rij tot zware ongevallen met vrachtwagens komt. De wegenwerken staan thans goed op voorhand aangegeven en ook de signalisatie zou aangebracht zijn zoals voorgeschreven.