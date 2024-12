Brandweer Lokeren veilt unieke brandweerspullen, volgende week woensdag is er nog een kijkdag

Wie zot is van brandweerspullen, die moet deze unieke veiling van de brandweer van Lokeren zeker eens bekijken. Veilinghuis Venalis veilt namelijk verschillende brandweerspullen zoals deze reddingsboot en verschillende brandweerhelmen. Deze oude spullen zijn niet mee verhuisd naar de nieuwe kazerne in de Haarsnijderslaan. Op kijkdagen zoals afgelopen vrijdag, en ook nog volgende week woensdag, zijn brandweerfans welkom in de oude kazerne in de Pompierstraat. Online kan er dan een bod worden uitgebracht. En wie weet, ligt er dan wel een brandweerhelm onder de kerstboom binnenkort.