Brandweer heeft handen vol met verdelging van wespennesten

U heeft ze ongetwijfeld al zien vliegen en misschien hebben ze u ook lastig gevallen en gestoken. De wespen zijn weer massaal in het land. De brandweerkorpsen hebben deze dagen dan ook de handen vol met het verwijderen van nesten. Wie ze vraagt om langs te komen, moet daardoor misschien wel even wachten. Maar geduld is in dit geval een schone deugd. Want een wespennest zelf proberen verdelgen of verwijderen is echt geen goed plan.