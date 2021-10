Brandweer haalt ontsnapte papegaai uit boom in Temse

De buurtbewoners van Den Tir, een wijk in Aalst waar huisvestigingsmaatschappij Dewaco 88 nieuwe sociale woningen bouwt, vragen dringend een overleg met de huisvestingsmaatschappij. Vorige week kon u in ons TV Oost Nieuws zien dat buurtbewoners opnieuw beroep hadden aangetekend tegen de bouw van de sociale woningen, waardoor de werf voorlopig weer volledig stil ligt. De buurt is niet zozeer tegen de renovatie van de sociale woonwijk, maar ze zijn wel tegen de manier waarop de woningen nu gebouwd worden. Volgens hen zijn er een aantal bouwovertredingen begaan en passen de nieuwe woningen qua grootte en stijl niet in de buurt. Daarnaast zou er ook te weinig plaats zijn voor groen in de plannen, zo klinkt het. Ze benadrukken ook dat de klachten niet van enkele mensen komen, maar dat de hele buurt er achter staat. Zolang ze niet gehoord worden, gaan ze door met hun procedureslag.