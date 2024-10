Brandweer haalt groot nest van Aziatische hoornaars uit boom in Waasmunster

In Waasmunster heeft de brandweer gisteravond een groot Aziatische hoornaarsnest uit een boom gehaald. Het nest was begin deze maand gevonden door enkele bewoners in de Molenstraat, nadat ze al een tijdlang heel veel Aziatische hoornaars in de buurt hadden opgemerkt. Het nest bleek in een boom te hangen op de parking naast serviceflats en het woon- en zorgcentrum 't Heuverveld. Vorige week is de brandweer het nest gaan verdelgen, en alle hoornaars zijn inmiddels dood. In één nest kunnen tot duizend hoornaars huizen. De insecten vormen een grote bedreiging voor heel wat andere insecten, en ook voor mensen kan een steek gevaarlijk zijn. De brandweer gaat het nest nu tentoonstellen in de kazerne.