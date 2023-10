Brandweer druk in de weer met opkuis van verloren olie in Stekene en Sinaai

In Stekene en in Sinaai, bij Sint-Niklaas, is de brandweer deze voormiddag een hele tijd druk in de weer geweest om een oliespoor op te ruimen in de straten. Door een lek aan een hydraulische leiding begon een loonwerker olie te lekken. Tijdens het rijden verloor de machine zo'n 60 liter olie. De bestuurder merkte het probleem pas op toen bijna alle olie was weggelekt, en dat over een afstand van meer dan een kilometer. De brandweer had veel werk om de olie van de rijbaan te verwijderen. Na zowat anderhalf uur waren de besmeurde straten weer proper.