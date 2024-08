Brandweer blust nog altijd na in Zottegem, geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen via de lucht

De hele dag lang hebben verschillende brandweerposten uit verschillende hulpverleningszones de handen vol gehad met een loodsbrand in Zottegem. Vlakbij de N42, in het industrieterrein van Zottegem, is een afvalberg met bouwafval vanochtend vroeg beginnen branden. Op een mum van tijd stond de hele loods in lichterlaaie. Op dit moment wordt er nog nageblust. Aan de inwoners werd er gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Maar nu blijkt dat er via de lucht geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De loods is helemaal vernield.