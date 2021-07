Nieuws Brandweer Aalst voorkomt dat het Kasteel Schotte volledig onder water loopt

Het kasteel van Regelsbrugge in Aalst, in de volksmond beter bekend als Kasteel Schotte, dreigde gisteren na de felle stortbuien onder water te lopen. De tuin van het kasteel werd overspoeld door miljoenen liters water, waardoor ook het gebouw zelf bedreigd werd. De brandweer kwam ter plaatste en greep in met 2 zware pompen die maar liefst 20.000 liter per minuut kunnen wegpompen. In de loop van gisteravond werd er nog een derde pomp bijgeplaatst. Met slangen die over meer dan honderd meter aan elkaar werden gesloten werd het water weggepompt in een beek verderop. Die beek loopt uit in de Dender, waardoor het water daar terecht kwam en het kasteel gevrijwaard kon worden.