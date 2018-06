Brandwachten aan grote schermen: "Vurige supporters en droog gras vormen gevaarlijke combinatie"

Straks om acht uur spelen de Rode Duivels hun laatste groepswedstrijd op het WK voetbal in Rusland. Ook nu zullen weer tienduizenden fans de match volgen op een van de grote schermen in de regio. Maar omdat het zo droog is, nemen de organisaties maatregelen. In Kruibeke kunnen fans zich laten 'benevelen', in Opdorp wordt zelfs de brandweer ingezet. Want het warme weer in combinatie met het droge gras kan gevaarlijk zijn.