Brandende vrachtwagen zorgt voor urenlang aanschuiven op E40 tussen Aalst en Wetteren

De gemeenteraad van Wetteren heeft gisteravond dan toch groen licht gegeven voor de aanbesteding van de flankerende maatregelen die bij het circulatieplan horen. U weet het: dat nog in te voeren circulatieplan stuit op heel wat protest in de gemeente. Gisteren moest de gemeenteraad stemmen over de maatregelen die nodig zijn om dat plan letterlijk en figuurlijk in goede banen te leiden. Om hier en daar de weginrichting te kunnen veranderen, moet er eerst een aanbesteding gebeuren. En die aanbesteding stond dus op de agenda. Het actiecomité dat tegen dat nieuwe circulatieplan is, riep gisteren de gemeenteraadsleden op om die aanbesteding weg te stemmen. Want die zou volgens het comité de deur open zetten naar de echte uitrol van het mobiliteitsplan. Maar het punt werd goedgekeurd. De gemeente benadrukt nogmaals dat de maatregelen sowieso nodig zijn om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Wetteren te verbeteren.