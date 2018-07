Brandende hooiwagen zorgt voor verkeersellende op N41 in Dendermonde

En even verderop in de Waaslandhaven, in Kallo, is deze ochtend een wel heel spectaculair ongeval gebeurd. Aan de spooroverweg in de Steenlandlaan ramde een trein een overstekende vrachtwagen vol in de flank. De truck was geladen met gloednieuwe auto’s. Door de klap tolde de vrachtwagen helemaal om zijn as en kwamen de wagens op het asfalt en de sporen terecht. De Nederlandse vrachtwagenchauffeur kwam er met de schrik vanaf. De treinbestuurder bleef ongedeerd. De Steenlandlaan bleef na de botsing urenlang versperd.