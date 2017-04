Nieuws Brand verwoest woning van bejaard koppel in Sint-Niklaas

embed

In Sint-Niklaas is in de loop van de voormiddag brand uitgebroken in een rijwoning aan de Dokter van Raemdonckstraat. Het vuur ontstond op de eerste verdieping, en woedde al hevig bij aankomst van de brandweer. De bewoners, een bejaard koppel, waren op dat moment beneden in de woning, maar ze konden op tijd ontkomen en werden opgevangen bij buren. Ze liepen geen verwondingen op, maar waren wel in shock. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet vermijden dat de eerste verdieping en de zolder nagenoeg volledig uitbrandden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.