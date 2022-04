Brand vernietigt stock van kledingwinkel in Lokeren

Aalstenaars die een klacht over geurhinder van de Tereos-fabriek hadden gemeld, hebben een aangetekende brief ontvangen van de advocaten van Tereos. Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws. In de brief beschuldigt Tereos er hen van reputatieschade toe te brengen aan de fabriek door misleidende posts op sociale media te plaatsen. Er wordt ook verondersteld dat de omwonenden die de klacht ingediend hebben, actief lid zijn van het Terexit Aalst. Dat collectief voert al verschillende jaren actie tegen de aanwezigheid van Tereos in het centrum van Aalst. De mensen die de brief ontvangen hebben zeggen echter géén lid te zijn van het burgercollectief. Buurtbewoners voelen zich geïntimideerd. In een reactie zegt Tereos dat er 3 mensen zijn aangeschreven die op basis van rechtvaardige vermoedens gelinkt konden worden met de post en is er gevraagd de post te verwijderen. Dit is ondertussen ook gebeurd.