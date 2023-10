Brand vernielt woning en explosie aan appartement in Ninove

In Pollare bij Ninove heeft een brand een huis vernield. Er vielen geen gewonden, maar het huis is onbewoonbaar. De brand ontstond gisteren in de late namiddag. De bewoners van het huis in de Beukendreef waren thuis, toen ze de rook opmerkten. Op zoek naar de oorzaak ervan, ontdekten ze dat er brand was op een van de slaapkamers. Iedereen kon veilig het huis verlaten. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de bovenverdieping van het huis helemaal uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De Beukendreef bleef lange tijd afgesloten voor alle verkeer, zodat de brandweer voldoende kon nablussen.

En in de Leopoldlaan in Ninove was er rond twee uur vannacht een explosie aan de voorgevel van een appartement. Een raam op de eerste verdieping sprong aan diggelen door de knal. Er vielen geen gewonden. Wat er juist ontplofte, is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een explosief dat daar is geplaatst door onbekenden.