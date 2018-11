Brand vernielt voormalige cannabisplantage in Kieldrecht

In Wanzele, een deelgemeente van Lede, is vanmorgen de benedenverdieping van een woning volledig uitgebrand. De bewoner was op dat moment niet thuis. Hij was gaan feesten op de jaarmarkt in het naburige Sint-Lievens-Houtem. Gelukkig konden enkele buren de brandweer verwittigen. De woning is onbewoonbaar verklaard. De man kan voorlopig bij familie terecht.