Brand vernielt te koop staand gebouw waar net bod op was uitgebracht

Lieve Truyman is de nieuwe ondervoorzitter bij N-VA. De 41-jarige schepen uit Temse haalde het op de partijraad van Vlaams parlementslid Maaike De Vreese met 54 procent van de stemmen. Truyman volgt als ondervoorzitter Valerie Van Peel op, die in juni haar afscheid aankondigde. Truyman vormt samen met Steven Vandeput het nieuwe ondervoorzittersduo bij N-VA. De Vreese leek vooraf met haar grotere bekendheid en haar rol als poulain van voormalig staatssecretaris Theo Francken duidelijk de favoriet, maar het is niet de eerste keer dat de N-VA-partijraad een onverwachte beslissing neemt. Truyman is N-VA-schepen in Temse. Ze gaf een aantal jaren les aan de VTS in Sint-Niklaas en stapte nadien over naar de banksector. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 werd Truyman schepen in Temse. Ze mag dan misschien geen bekende zijn bij het brede publiek, binnen de partij was ze wel al sinds 2014 actief binnen de partijraad en als voorzitter van het comité van toezicht. Truyman is gehuwd en is moeder van drie kinderen. Eerder had ze al aangegeven de functie van eerste schepen in Temse te kunnen blijven combineren met die van ondervoorzitter.