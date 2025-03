Afgelopen nacht heeft een brand een vrijstaande garage in Denderleeuw helemaal vernield. De brand gebeurde om één uur vannacht in een huis aan de Ringlaan. De bewoners werden wakker van het geknetter van het vuur en verwittigden de brandweer. De eigenaar kon nog snel zijn voertuig uit de garage rijden, maar daarna ging het vuur hevig te keer. De garage is helemaal vernield. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.