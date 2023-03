Brand legt voormalig Dendermonds café in de as

Christel Geerts is de nieuwe voorzitter van Solidaris, de socialistische mutualiteit. Dat brengt De Morgen uit. De aanstelling zou al van oktober dateren. Geerts is de moeder van nationaal Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, en was jarenlang ook zelf politica in Sint-Niklaas. Eerst als schepen, later ook als burgemeester. Maar sinds de socialisten er in 2018 in de oppositie belandden, verscheen ze minder op het voorplan. In januari verliet Geerts officieel de politiek. Ze is nog altijd wel professor gerontologie aan de VUB en was jarenlang zelf ook vrijwilliger bij de socialistische mutualiteit.