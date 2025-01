In Zele heeft er dan weer een brand gewoed in een huis in de Molenstraat. Buurtbewoners hoorden een luide knal en wat later sloegen de vlammen al door het dak. De brandweer kwam ter plaatse en kon de brand snel blussen. Het huis was nog maar net gerenoveerd, maar is nu tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De inwoners worden opgevangen. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk.