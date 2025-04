Brand in oude gevangenis van Dendermonde is snel onder controle

Zaterdagnacht rond 4 uur is brand uitgebroken op een buitenplaats van de oude gevangenis in de Sint-Jacobstraat in Dendermonde. Tweeëntwintig gedetineerden werden geëvacueerd naar een andere buitenplaats. De politie, brandweer en medische diensten kwamen ter plaatse. De brand werd onder controle gebracht, waarop de gedetineerden na een medische controle terugkeerden naar hun cellen. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld die zondagochtend bezig is met het onderzoek. Wat de oorzaak van de brand is, is nog onduidelijk. Volgens het parket zou materiaal op de binnenkoer van de gevangenis vuur gevat hebben.