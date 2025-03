Brand in oude gevangenis van Dendermonde, 150 gedetineerden naar wandelplaats geëvacueerd

Door een brand in de oude gevangenis van Dendermonde gisteravond zijn 150 gedetineerden geëvacueerd naar de wandelplaats en is één gevangene naar het ziekenhuis gebracht met rookintoxicatie. De brand ontstond vermoedelijk bij werken aan een wasmachine, zegt woordvoerder van het gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver. De brand brak uit in de hulpgevangenis in de Sint-Jacobstraat, in een ruimte waar wasmachines en droogkasten staan. Er werd gewerkt aan een wasmachine en vermoedelijk gaat het om een technische oorzaak, en niet om brandstichting. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en kregen het vuur snel onder controle.