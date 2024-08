Brand in leegstaande loods in industriezone Erembodegem

Nog in Aalst is er gisteravond brand ontstaan in een leegstaande loods in deelgemeente Erembodegem. De brand ontstond rond half zeven uur op het industrieterrein in Erembodegem. Een loods die al een hele tijd leeg staat, vatte er vuur. Binnen stond er heel wat afval en brandbaar materiaal, waardoor de schade aanzienlijk was. De brandweer van Aalst, Denderleeuw en Haaltert kregen het vuur snel onder controle. De politie was ook aanwezig en deed de nodige vaststellingen. Daaruit blijkt dat de brand in verdachte omstandigheden is ontstaan. Ter plaatse werd er niemand aangetroffen in de loods. Er vielen geen gewonden. De ingang van de loods werd dichtgetimmerd.