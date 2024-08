Brand in leegstaande loods in Erembodegem: geen kwaad opzet, één minderjarige verhoord

De brand in een leegstaande loods afgelopen weekend in Erembodgem is niet ontstaan door kwaad opzet. Dat blijkt uit het onderzoek van het parket Oost-Vlaanderen. Vier minderjarigen kwamen tijdens het onderzoek in beeld, één daarvan werd ondervraagd maar mocht nadien gewoon naar huis. Want uit de ondervraging bleek dat er geen kwaad opzet in het spel was. Niemand van de jongeren zal daarom vervolgd worden voor de brand. Tijdens de brand raakte niemand gewond.