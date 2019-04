Brand in leegstaand pand in Aalst mogelijk een gevolg van krakers

Aalsters burgemeester Christoph D'Haese wil dat de oude sociale woonwijk 'Den Tir' zo snel mogelijk tegen de vlakte gaat. Die woonwijk staat al jaren leeg, maar krakers zoeken er dikwijls onderdak. Met alle gevolgen vandien. Zo brak er in één van de woningen brak vannacht brand uit. Of er een link is wordt nog onderzocht, maar de sociale huisvestingsmaatschappij DEWACO krijgt nu van de burgemeester in elk geval nog één maand de tijd om alle gebouwen te slopen. Anders grijpt de stad zelf in.