De burgemeester van Lokeren heeft twee cafés in zijn stad gesloten. In beide zaken werd bij een inval van de politie drugs aangetroffen. Het gaat om een café in de Stationsstraat en één in de Heirbrugstraat. In de herberg in de Stationsstraat vond de politie bijna twee kilogram cannabis en een evengrote hoeveelheid hasj. Die zaak moet zes maanden de deuren gesloten houden. Meteen de langste termijn die de burgemeester kan opleggen. Dat het pand middenin een schoolomgeving ligt, speelde zeker mee bij die beslissing. Voor het café in de Heirbrugstraat werd een tijdelijke sluiting van twaalf weken of ongeveer drie maanden opgelegd omdat er veel minder drugs in het pand werd aangetroffen.