Brand in kinderopvang Denderleeuw

Vanmorgen ontstond er brand bij dakwerken aan een woning in de Veldestraat in Denderleeuw. Het dak van het huis waar een onthaalmoeder zes kinderen opvangt, stond al snel in lichterlaaie. Alle kinderen konden gelukkig snel en veilig naar een tuin in de buurt gebracht worden. Er kwam snel iemand ter plaatse van de gemeente om de kindjes te voorzien van drinken, luiers en zonnecrème. De gemeente en de opvangmoeder bespreken nog hoe de kindjes nu opgevangen zullen worden, want de woning is tijdelijk onbewoonbaar.