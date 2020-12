De dokters in onze ziekenhuizen maken zich zorgen over de coronacijfers. Het aantal COVID-opnames is al een tijdje aan het stagneren. Meer zelfs, in sommige ziekenhuizen worden er weer meer patiënten opgenomen met covid. Onder meer de hoofdarts van het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem vreest dat we aan de drempel staan van een derde besmettingsgolf.