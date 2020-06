Brand in historisch pand op de Markt in Lokeren

In Lokeren is vanmiddag brand uitgebroken in een appartement op de Markt, in een historisch pand. De brand ontstond iets na 1 uur in de keuken, toen de bewoonster aan het frituren was. Een steekvlam zette het valse plafond in lichterlaaie. Bij een bluspoging liep de kleindochter van de bewoonster brandwonden op. Ze werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Een mindervalide bewoner van een naastgelegen appartement werd uit voorzorg geëvacueerd.