Brand in Clingse Bossen volledig onder controle

Na dagenlang blussen is de brand in de Clingse Bossen in en rond Sint-Gillis-Waas nu volledig onder controle. Zondagmiddag was er brand uitgebroken in de Nederlandse Clingse bossen aan de grens met De Klinge. Zowel korpsen uit Nederland als uit het Waasland gingen het vuur te lijf. Zo’n 22.000 vierkante meter bos is verwoest. Het gebied is nu volledig onder de loep genomen met een speciale warmtedetector. De resultaten daarvan waren geruststellend. Maar voor de veiligheid is er toch een waterbassin geplaatst indien er nog een kleine opflakkering zou zijn. Alles is nu in handen van de Nederlandse diensten. Voorlopig is er geen bewijs van een opzettelijke brandstichting.