Brand in Burcht zorgt voor veel rookhinder: buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden

De omwonenden van een bouwfirma in Burcht hebben vanochtend een tijdlang ramen en deuren gesloten moeten houden door een brand in het bedrijf. De brand ontstond rond half zeven, in een loods waar verf en vernis worden gestockeerd. De vlammen veroorzaakten een enorme zwarte rookpluim die van kilometers ver te zien was en richting Beveren en Melsele afdreef. Buurtbewoners van een de naastgelegen wijk in Zwijndrecht werd gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. Na een klein uurtje was de brand onder controle. Met grote ventilatoren werden enkele aanpalende hangars geventileerd. Er vielen geen gewonden.