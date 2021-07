Nieuws Brand in biogasinstallatie in Waaslandhaven, hinder is beperkt

Aan de Sint-Antoniusweg in Kallo is vanmorgen brand ontstaan bij het bedrijf Upgrade Bio-Energy op de terreinen van DP-World. In een drooginstallatie was brand ontstaan en dat ging tijdelijk gepaard met heel wat rookontwikkeling, maar door de noordwestelijke wind dreef de rook niet onmiddellijk naar bewoond gebied. De hulpverleningszone Waasland en de brandweerzone Antwerpen hadden de situatie dan wel snel onder controle, het afhandelen van de interventie nam heel wat tijd in beslag. De biogasinstallatie produceert jaarlijks 20 miljoen kWh aan groene stroom, vergelijkbaar met het verbruik van 6.000 Belgische gezinnen. Stroom die voornamelijk gebruikt wordt op de naastgelegen containerterminal van DP-World. Het is niet de eerste keer dat er zich wat voordoet in de installatie. In augustus 2016 werd het bedrijf deels vernield door een explosie, en eind juni 2019 was er ook al een zware brand.