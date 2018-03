Nieuws Brand bij Preflex in Ninove

embed

In Ninove brak gisterenmorgen rond 5u brand uit bij Preflex. Dat is een bedrijf gespecialiseerd in het maken van voorbedrade buizen voor elektrische installaties. Oorzaak van de brand was een ontploffing in de elektriciteitskast. De brand ging gepaard met een hevige rook. Het aanwezige personeel probeerde de brand meteen onder controle te krijgen met CO-blussers. De brandweerkorpsen van Ninove en Denderleeuw namen bij aankomst de bluswerken over en het personeel werd geëvacueerd. Er vielen geen gewonden.