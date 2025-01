Brand bij assistentiewoningen De Ster in Erpe-Mere, één dame naar het ziekenhuis

Woensdagavond woedde een korte maar hevige brand in een assistentiewoning van vzw De Ster, aan de Genstesteenweg in Erpe-Mere. De brandweer kreeg de situatie gelukkig snel onder controle. De bewoonster van de getroffen flat moest wel met lichte rookintoxicatie preventief overgebracht worden naar het ziekenhuis. Haar kat overleefde de brand helaas niet. De getroffen flat liep brand-, rook- , roet- en waterschade op. De oorzaak van de brand is voorlopig nog onduidelijk. De assistentiewoningen van vzw De Ster zijn private flats. Er wonen een dertigtal mensen. Zij konden na controle naar hun woonst terugkeren.