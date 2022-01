Hevige brand beschadigt pas gerenoveerde woning in Temse, huis onbewoonbaar

Voor de tweede keer in een week tijd is in onze streek een geval van vluchtmisdrijf gemeld. Na de aanrijding in Temse van een jonge vrouw, is nu ook een jongeman uit Aalst aangereden, toen hij met zijn fiets van het werk naar huis reed. Na de aanrijding is de autobestuurder verder gereden, zonder te stoppen. De jongeman liep verschillende verwondingen op en is enkele dagen werkonbekwaam. Ook hier is van de dader voorlopig nog geen spoor.