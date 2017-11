Nieuws Brand aan winkelcentrum Warande in Beveren

Net na de doortocht van Sint-Maarten, brak er brand uit in winkelcentrum de Warande in Beveren. In de overdekte laad- en loskade naast de Albert Heyn stond een grote stapel plastiek bakken in brand. De rookontwikkeling was enorm. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Daardoor waren er geen winkels die schade opliepen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Omdat er op het moment van de brand nog vele mensen in de buurt waren voor de intrede van Sint-Maarten had het optreden van de brandweer veel bekijks.