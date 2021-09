Nieuws Brand aan grootste bijenkorf ter wereld in Beveren

In Beveren is het domein Hof ter Saksen voor de tweede keer in 2 weken tijd getroffen door een brand. Deze keer liep de bijenkorf zware schade op, nadat er brand werd gesticht aan de achterzijde van het gebouwtje. De rieten dakbedekking stond bij aankomst van de brandweer deels in brand. De bijenkorf werd in 2011 in het park geplaatst door de Wase Imkersbond in samenwerking met onder andere het GTI en de Beverse groendienst. Het is officieel de grootste bijenkorf ter wereld. Een politiepatrouille die als eerste ter plaatse kwam kon de brand al deels blussen met een poederblusser uit de combi. Daarmee werd de brand vertraagd. Toch had de brandweer nog heel wat nabluswerk omdat het vuur nog nasmeulde in het riet. Een deel van het riet moest verwijderd worden om heropflakkering van de brand te voorkomen. Toch kon voorkomen worden dat de bijenkorf volledig in vlammen opging. Getuigen die in het park wandelden zagen net voor het vuur opgemerkt werd een verdachte op een fiets wegvluchten. Het vuur ontstond aan de achterzijde, uit het zicht van passanten.