bpost en VDAB begeleiden langdurig zieken naar de arbeidsmarkt

De winkelketen e5 Mode, met hoofdkantoor in Sint-Niklaas, investeert 5 miljoen euro in de vernieuwing van 20 van haar 70 winkels. In onze streek gaat het om de winkel in het Pareinpark in Beveren. Met het nieuwe winkelconcept wil e5 Mode beter aansluiten bij de leefwereld van de klant, zo klinkt het bij de directie. De winkels zullen meer collectieshops zijn, met meer producten. Niet enkel kleding, maar ook schoenen en zonnebrillen bijvoorbeeld. De eerste 10 vernieuwde winkels heropenen deze week. Begin volgend jaar volgt de andere helft. De vernieuwingen passen in het eerste investeringsproject van de nieuwe CEO van e5, Alexander Talpe.