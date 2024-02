In de Bosdamlaan in Beveren is kort na de middag een man zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Het slachtoffer belandde in de tunnel onder de spoorweg onder een vrachtwagen. Hoe dat juist gebeurde is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk wandelde de man op het verhoogde voet- en fietspad naast de rijbaan en kwam hij ten val waarna hij op de rijbaan terechtkwam. Een vrachtwagen die net langsreed kon het slachtoffer niet meer ontwijken en zou over één van de benen van de man gereden zijn. Een ziekenwagen en MUG snelden ter plaatse en dienden het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe waarna hij zwaargewond maar niet in levensgevaar naar het VITAZ-ziekenhuis in Sint-Niklaas werd overgebracht. Door het ongeval was de tunnel tijdelijk afgesloten voor het verkeer.